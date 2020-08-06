7 августа в Украине и мире православные христиане отмечают Успение праведной Анны, матери Богородицы. Также в народе этот праздник называют Анной Летней.

Что нельзя делать 7 августа и какие народные приметы и традиции нужно соблюдать в этот день, рассказывает Zavtra.

Успение праведной Анны, матери Богородицы

7 августа православные верующие чтут память святой Анны — матери Богородицы.

Святая Анна — помощница в семейной жизни и покровительница всех женщин. Она помогает тем, кому не удается завести детей, поэтому к святой часто обращаются с молитвами бесплодные женщины, прося ее о ребенке.

Анна Летняя (Анна Холодница) 7 августа

В народном календаре этот день получил название Анна Холодница или Анна Летняя. Крестьяне отметили, что с этого дня, световой день становился короче и холоднее.

По народным поверьям, первые заморозки – это проделки злого духа Хвороста, под властью которого находились морозы и ветра.

Также отправлялись в лес за грибами, а вечером принято было готовить грибные и овощные блюда. А еще в этот день копают молодую картошку.

День Анны Летней считается благоприятным для заключения браков, так как пары, образовавшиеся 7 августа, проживут долгую и счастливую супружескую жизнь.

Приметы на 7 августа

Светлая и теплая погода – зима снежной не будет.

Утром холодно – зима студеной будет и наступит рано.

Какая погода будет до обеда – такая же и до конца декабря.

Аисты в стаи собираются – зима будет холодной и ранней.

Муравьи резко увеличивают муравейники – зима будет достаточно холодной.

Что нельзя делать 7 августа

Нельзя выходить ночью на улицу. Особенно опасны вечерние прогулки для пожилых людей.

Нельзя обижать, а тем более употреблять в пищу, лошадей, это принесет в жизнь неприятности.

В этот день нелья ругаться, если поссориться — долго не помиритесь.

Если в этот день помыть полы — это может привести к ссоре.

Если поменять постельное белье 7 августа, то можно распрощаться со спокойным сном. По приметам, с этого момента вам начнут сниться кошмары.

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