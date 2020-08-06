Российского президента Владимира Путина в июле заменял его более подтянутый «двойник».
Об этом у себя в Telegram пишет украинский блогер Алексей Голобуцкий.
Он сравнил фотографии Владимира Путина за июль и август, и увидел якобы перемены во внешности.
«В июле дежурил более подтянутый Путин в красном галстуке. С августа заступил на вахту подвяленный морщинистый Путин, которому выдают синий галстук», – пошутил блогер.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал закон «О федеральной службе безопасности», который запрещает публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства этого ведомства.