Российского президента Владимира Путина в июле заменял его более подтянутый «двойник».

Об этом у себя в Telegram пишет украинский блогер Алексей Голобуцкий.

Он сравнил фотографии Владимира Путина за июль и август, и увидел якобы перемены во внешности.

«В июле дежурил более подтянутый Путин в красном галстуке. С августа заступил на вахту подвяленный морщинистый Путин, которому выдают синий галстук», – пошутил блогер.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал закон «О федеральной службе безопасности», который запрещает публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства этого ведомства.