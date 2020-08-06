Российская Федерация планирует урезать расходы на содержание оккупированного Крыма и Севастополя.

Это должно произойти в рамках оптимизации госбюджета на 2021-2022 годы.

Об этом сообщает РБК. Отметим, что за два года ассигнования оккупированного Крыма будут уменьшены на 17,6 млрд рублей (около 239,7 млн долларов).

«По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 8 457 798,3 тыс. рублей (приблизительно 115,2 млн долларов — Ред.), в 2022 году на 9 139 621,8 тыс. рублей (около 124,5 млн долларов — Ред.) и в 2023 году на 91 396 218,0 тыс. рублей (около 1,2 млрд долларов — Ред.)», — сказано в методике.

Таким образом, в РФ урежут расходы на Крым и Севастополь в 2021 году с 84,5 млрд руб. (около 1,14 млрд долларов) до 76,1 млрд руб. (1,04 млрд долларов), а в 2022 году с 91,3 млрд руб. (около 1,24 млрд долларов) до 82,2 млрд руб. (1,11 млрд долларов).

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