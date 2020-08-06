Появились подробности о девушке, которая устроила самосожжение возле римо-католического храма в Запорожье.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на протоиерея Запорожской епархии УПЦ МП Владимира Гуменюка, погибшая раньше ходила в воскресную школу при храме УПЦ МП, но при этом исповедовала собственную философию, связанную с огнем.

«Настя, будучи ребенком, ходила в воскресную школу при тогда еще Свято-Покровском храме, что на Малом рынке – сейчас это храм святых Петра и Февронии. Она была адекватная, нормальная, веселая», – рассказал Гуменюк.

По его мнению, девушка посещала воскресную школу просто потому, что этого хотели ее родители. Отец Насти служил пономарем в храме при 5-й городской больницы.

«Давить на детей не нужно… У нее была своя философия, связанная с огнем. Философия эта не православная, не католическая. Я читал ее посты в социальных сетях, было много фотографий с огнем, было много протестов внутри. Вполне могу поверить в то, что она совершила самоубийство», – сказал священнослужитель.

Накануне трагедии в соцсетях девушка оставила пост, в котором жаловалась на жизнь, и называла себя недооцененной.

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