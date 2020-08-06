Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август в Украине.

В комментарии «Фактам» он заявил, что ожидается две волны дождей, а в остальное же время по всей территории страны будет сухая погода.

Согласно его прогнозу, небольшие дожди в августе возможны в период 5-9 августа, а также 21-30 августа.

Какой будет погода в августе в Украине: синоптики дали детальный прогноз

«До середины последнего месяца лета днем температура будет колебаться от 26 до 27 градусов, во второй половине августа придет жара: столбики термометров достигнут отметок 29−31 градус», — уточнил синоптик.

Также он отметил, что ночью температура воздуха во второй половине месяца будет составлять 17−18 градусов выше нуля.