Погоду в Украине 7 августа будет диктовать антициклон Detlef с центром над странами Балтии. В связи с этим в пятницу в большинстве областей ожидается преимущественно сухая погода.

Как передает Zavtra, своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

Кратковременные дожди, по ее словам, возможны на Волыни, Ровненской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях. Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный.

Какой будет погода в августе в Украине: синоптики дали детальный прогноз

Температура воздуха в течение дня: на западе и севере 26-32 градуса, на юге, востоке и в большинстве центральных областей 29-34 градуса.

В Киеве будет без существенных осадков. Дневная температура воздуха: 28-30 градусов.

«А выходные в столице вообще будет температурный рахат-лукум, 26-27 градусов. В субботу — сухо и солнечно, в воскресенье — местами короткие грозовые дожди», — отмечает синоптик.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август в Украине. По его словам, ожидаются две волны дождей, а в остальное же время по всей территории страны будет сухая погода.