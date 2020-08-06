В Киеве на Столичном шоссе произошло очередное смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей BMW погибли трое людей.

Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает РБК.

По ее словам, инцидент произошел около 16:30 на 26 километре Столичного шоссе в Голосеевском районе столицы при участии внедорожника и легкового автомобиля.

«В результате ДТП три человека погибли на месте, еще двое получили ранения. Спасатели с помощью гидравлики деблокировали пострадавших из автомобиля и передали врачам», — сообщила Водолага.

Как мы уже рассказывали ранее, под Киевом утром 6 августа произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, а автомобиль буквально разорвало на куски.

А также, в Киевской области на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр на Киевщине произошла авария со смертельным исходом.