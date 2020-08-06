Внештатный советник президента Владимира Зеленского — Игорь Новиков — написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Игорь Новиков сообщил о своем решении довольно лаконично — опубликовал свое фото с заявлением в руках. Причин он не назвал.

«Решил не отставать от Максима Бахматова (бывший советник мэра Киева Виталия Кличко)», — прокомментировал Новиков.



Отметим, глава представительства Университета Сингулярности в Украине Игорь Новиков большинству украинцев запомнился после своего интервью Анне Балент, в котором он заявил, что не прочь попробовать секс с роботом.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский отменил книгу учета доходов для ФОПов.