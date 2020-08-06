Украина не давала разрешение на паломничество хасидов в Умань для празднования праздника Рош ха-Шана.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос Deutsche Welle. В настоящее время ведомство проводит консультации с израильской стороной.

Также в МИДе опровергают распространенную СМИ Израиля информацию о том, что Украина разрешила паломничество 5 тысячам хасидов. СМИ якобы ссылаются на заявление, которое сделал главный раввин Украины Яков Дов Блайха.

«По состоянию на 6 августа правительство Украины не принимало ни одного решения о предоставлении разрешения на паломничество хасидов в Умань», — заявили в МИД.

Ежегодно в Умань прибывают тысячи паломников-хасидов для празднования иудейского праздника — Рош ха-Шана.

Умань является самым популярным местом паломничества хасидов в Украине, ведь там похоронен их духовный лидер цадик Нахман. В этом году паломничество хасидов оказалось под вопросом из-за пандемии коронавируса.

Как мы уже рассказывали ранее, по состоянию на 6 августа, не готовы ослабить карантин 10 областей.

А также, COVID-19 диагностировали одному из моряков флагмана украинских Военно-морских сил — фрегата F130 «Гетьман Сагайдачний».