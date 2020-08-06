Ребенок утонул в бассейне развлекательного комплекса Sky Family Park в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, передает Zavtra.

Трагический инцидент произошел сегодня, 6 августа.

«В парке Sky Family Park на проспекте генерала Ватутина, в бассейне утонул 8-летний мальчик. Этого могло не произойти, если бы мама не оставила его без присмотра», — сказано в сообщении.

Накануне бригады экстренной помощи 116 раз вызывали на травмы, в 30 случаях пострадали дети. Практика показывает, что травмирование детей в основном происходит по вине взрослых.

Ранее в Одессе двухлетний ребенок умер после падения в бассейн ресторана. Девочка бегала без присмотра и упала в бассейн.

Ее доставили в местную больницу, однако спасти ее жизнь все равно не удалось.

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