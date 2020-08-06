В Киеве женщина убила мужчину, расчленила его тело и пыталась сжечь его в лесу.

Подробности жуткой истории сообщает пресс-служба столичной полиции.

Копы обратили внимание на костер, который разожгла в лесополосе Деснянского района женщина. Подойдя к ней, правоохранители поняли, что она пытается сжечь конечности человеческого тела.

Для выяснения обстоятельств копы выехали по месту ее жительства, в итоге в квартире нашли останки мужского тела.

«Погибший — житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы. А затем в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ее задержали», — говорит Нечитайло.

Задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, последние несколько лет она жила в столице.

Правоохранители начали досудебное расследование уголовного производства по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области на автобусной остановке у Лесоберезовки нашли изуродованное тело священника.

Накануне в Запорожье возле римско-католического храма «Собора Бога Отца Милосердия» нашли обгоревшее тело молодой девушки. По версии правоохранителей, это был суицид.