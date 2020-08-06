Анджей Дуда принес присягу и во второй раз официально вступил в должность президента Польши.

Об этом сообщает «Польское радио».

В ходе своей инаугурационной речи Дуда назвал выборы «большой победой польской демократии», а главными своими ориентирами на следующие пять лет – «семью, безопасность, рабочие места, инвестиции и достоинство».

Также польский президент пообещал защищать сельскохозяйственную отрасль и призвал усиливать НАТО, углубляя сотрудничество в рамках «инициативы трех морей».

А еще Дуда в ходе своей речи вспомнил о войне на Донбассе.

Para Prezydencka w drodze na uroczystości na Zamku Królewskim pic.twitter.com/wdtaU0YboE — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 6, 2020

«Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша примет на себя председательство в ОБСЕ… Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа – Украины», – подчеркнул Анджей Дуда.

Церемония проходила 6 августа в зале заседаний Национального собрания Сейма.

Как мы уже рассказывали, в Польше предупредили о серьезной опасности газопоровода «Северныый поток-2».

А также, в Польше подтвердили «российский след» в авиакатастрофе самолета Ту-154 президента Леха Качиньского.