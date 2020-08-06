5 августа в селе Солоница Полтавской области бывший участник АТО угрожал жене и матери подрывом самодельного взрывного устройства.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Около 10 утра в полицию поступило сообщение о семейном конфликте. Местные жители заявили, что мужчина при помощи предмета, похожего на боеприпас, угрожает жене и ее матери расправой.

На место происшествия прибыли силовики, которые обезоружили мужчину, а также изъяли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины — угроза убийством. Также решается вопрос о внесении сведений по факту незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Одновременно с этим у себя в Facebook народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук пишет, что злоумышленником является участник АТО Роман Тарасенко. Мосийчук также утверждает, что Тарасенко был пьян.

Коллеги Романа по службе, отмечает политик, говорят, что в зоне АТО мужчина находился чуть больше месяца и в боевых действиях участия не принимал. В итоге он самовольно оставил часть.

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