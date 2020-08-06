В Украине продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19, 5 августа был побит очередной антирекорд — 1 тысяча 318 новых случаев.

Как передает Zavtra, всего в Украине зарегистрировано уже 76 тысяч 808 случаев COVID-19. Выздоровели уже 42 524 (+997 за прошедшие сутки).

Умерли 1 819 человек (+31 за последние сутки).

COVID-19 в Украине — статистика по областям

В Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской областях и Киеве за сутки заболели свыше 100 человек

Винницкая область — 2898 (+18)

Волынская область — 4108 (+44)

Днепропетровская область — 1492 (+18)

Донецкая область — 941 (+15)

Житомирская область — 2036 (+27)

Закарпатская область — 5539 (+77)

Запорожская область — 890 (+19)

Ивано-Франковская область — 5295 (+127)

Кировоградская область — 713 (+2)

Киев — 8992 (+180)

Киевская область — 3980 (+38)

Львовская область — 10420 (+197)

Луганская область — 135 (0)

Николаевская область — 666 (+8)

Одесская область — 3748 (+110)

Полтавская область — 477 (+5)

Ровненская область — 6538 (+96)

Сумская область — 594 (+24)

Тернопольская область — 3177 (+28)

Харьковская область — 4381 (+142)

Херсонская область — 242 (+6)

Хмельницкая область — 1257 (+25)

Черновицкая область — 6383 (+85)

Черкасская область — 969 (+10)

Черниговская область — 937 (+17)

Инфографика Telegram-канал «Коронавирус в регионах»

Число заболевших COVID-19 по всему миру приближается к 20 миллионам. Умерло от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений 707 тысяч 666 человек.