В Украине продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19, 5 августа был побит очередной антирекорд — 1 тысяча 318 новых случаев.
Как передает Zavtra, всего в Украине зарегистрировано уже 76 тысяч 808 случаев COVID-19. Выздоровели уже 42 524 (+997 за прошедшие сутки).
Умерли 1 819 человек (+31 за последние сутки).
COVID-19 в Украине — статистика по областям
В Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской областях и Киеве за сутки заболели свыше 100 человек
Винницкая область — 2898 (+18)
Волынская область — 4108 (+44)
Днепропетровская область — 1492 (+18)
Донецкая область — 941 (+15)
Житомирская область — 2036 (+27)
Закарпатская область — 5539 (+77)
Запорожская область — 890 (+19)
Ивано-Франковская область — 5295 (+127)
Кировоградская область — 713 (+2)
Киев — 8992 (+180)
Киевская область — 3980 (+38)
Львовская область — 10420 (+197)
Луганская область — 135 (0)
Николаевская область — 666 (+8)
Одесская область — 3748 (+110)
Полтавская область — 477 (+5)
Ровненская область — 6538 (+96)
Сумская область — 594 (+24)
Тернопольская область — 3177 (+28)
Харьковская область — 4381 (+142)
Херсонская область — 242 (+6)
Хмельницкая область — 1257 (+25)
Черновицкая область — 6383 (+85)
Черкасская область — 969 (+10)
Черниговская область — 937 (+17)
Инфографика Telegram-канал «Коронавирус в регионах»
Число заболевших COVID-19 по всему миру приближается к 20 миллионам. Умерло от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений 707 тысяч 666 человек.