Погода 6 августа в Украине будет солнечной и жаркой.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Zavtra.

Дождей сегодня не предвидится.

Температура воздуха 29-32 градуса, на юге и востоке до 35.

Синоптики дали полный прогноз погоды на август: от африканской жары до морозов

«6-7 августа в Одесской, Николаевской, восточных, большинстве центральных и западных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что погода 6 августа будет продиктована антициклоном — завтра осадков не будет. Ожидается преимущественно сухой, солнечный и жаркий день.