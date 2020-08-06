Преображение Господне или Яблочный спас отмечают 19 августа в 2020 году.

Это один из 12 главных христианских праздников, передает Zavtra.

19 августа — день празднования Яблочного спаса, второго по очереди спаса в году.

Каждый год Спасы отмечаются в один и тот же день:

14 августа — Медовый спас,

19 августа — Яблочный спас,

29 августа — Ореховый спас.

Праздник связывают с преданием об проявлении божественной силы Иисуса, когда он повёл апостолов гору Фавор и там преобразился: его лицо стало сиять, а одежда стала белой, подобно свету.

В этот деньь принято святить различные плоды в церкви и раздавать милостыню -фруктами, нуждающимся, близким и родным людям.

Обычно в церкви светят символы урожая: фрукты, хлеб, соль, цветы, мак, пшеницу.

А вот что нельзя делать на священный праздник, так это: выполнять работу по дому, ругаться, работать, желать кому-либо зла, есть мясо и молочные продукты.

Ранее мы уже рассказывали, какие церковные праздники отмечают в Украине в августе.