Президент Украины Владимир Зеленский похвалил жителей Донбасса за социальную ответственностьи соблюдение правил карантина.

Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает Zavtra.

Он рассказал, что в ходе своей рабочей поездки на Донбасс отметил, что местные жители социально ответственны. Президент заехал в случайный продуктовый магазин в Бахмуте и порадовался, что жители социально ответственны.

«Местные жители здесь ходят в масках – без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасность, порожденную коронавирусной пандемией», — пишет Зеленский.

По мнению Зеленского, это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донбасса.

«Благодарен за это каждому украинцу. И еще. Только исчезает «политическая подоплека» для спекуляций, сразу все становится на свои места. Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество», — отметил президент.

Как мы уже рассказывали ранее, по состоянию на 6 августа, не готовы ослабить карантин 10 областей.

Тем временем, карантин в Украине продлили до 31 августа, поделив страну на 4 эпидемиологические зоны, однако Луцк отказывается находится в «красной зоне».