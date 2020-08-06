Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен с 1 сентября.

Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Кузнецова, передает Zavtra.

«Это важный законопроект, который сегодня вносится Президентом в парламент», — сказала она.

Также Кузнецова отметила, что «это первый шаг для поднятия социальных гарантий гражданам».

Верховная Рада должна рассмотреть указанный законопроект до конца августа «на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения законопроекта».

Также стало известно, что основным источником для финансирования увеличенных зарплат станет экономия на обслуживании госдолга.

Ранее, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что зарплаты молодых медиков в Украине должны быть не менее 20 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что минимальная зарплата в Украине может вырасти до 7 тысяч гривен. Прогноз по заработной плате и ставке Единой тарифной сетки дает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.