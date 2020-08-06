Участник студии «Квартал 95» Александр Пикалов признался, что переболел коронавирусом.

Об этом он рассказал в интервью каналу Зе Интервьюер.

По словам Пикалова, во время болезни, ему пришлось неделю провести в Алескандровской больнице.

Как отметил артист, он чувствовал себя словно его сбила машина.

Комик сравнил болезнь с ситуацией, когда его на мотоцикле сбил автомобиль. «Состояние, когда ты чувствуешь себя полным дураком», — отметил Пикалов.

По его словам, он перенес классическую форму COVID-19 с температурой 37,5 градуса.

Шоумен поблагодарил врачей, которые его терпели и пошутил, что он пьет, курит и у него все работает.

Также в интервью Пикалов рассказал, как относится к политике. Артист назвал себя анархистом и слишком радикальным для понимания украинской политики. Шоумен подчеркнул, что не смог бы сидеть рядом с «некоторыми кретинами» и добавил, что «его бы рвало».

Как мы уже рассказывали сегодня, в Украине продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19, 5 августа был побит очередной антирекорд — 1 тысяча 318 новых случаев.

А также, число заболевших COVID-19 по всему миру стремится к 20 миллионам. Умерло от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений 707 тысяч 666 человек.