В Дрогобыче Львовской области произошло жуткое ДТП — 19-летний водитель сбил четырехлетнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП региона, девочка каталась на самокате на парковке.

А после столкновения парень за рулем трижды переехал ребенка.

Девочку с телесными повреждениями доставили в больницу.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 августа в 18:20 на улице Стрыйской в ​​городе Дрогобыч. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», 19-летний житель города Самбор, двигаясь задним ходом, совершил наезд на четырехлетнюю девочку», – говорится в сообщении.

По факту наезда на ребенка начато уголовное производство по ч.1 ст.286 УКУ. Санкция статьи максимальное наказание ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять авто.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как мы уже рассказывали ранее, два участника АТО погибли 5 августа ночью в результате ДТП, которого произошло под Винницей.

А в Киеве на Столичном шоссе произошло очередное смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей BMW погибли трое людей.