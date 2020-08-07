#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 07 серпня 2020 рокуКожен з нас може бути впевненими у тому, що Збройні Сили України – це надійний щит. Українські воїни та представники інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.6 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога.Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації 2 рази порушено проголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації зі стрілецької зброї відмічено у районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомету – біля Шумів.Поодинокі неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.Заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України.Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Donnerstag, 6. August 2020