6 августа на всех участках ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и были готовы дать адекватный ответ на возможные опасные действия врага.
Как передает Zavtra, об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Сегодня, 7 августа, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеские провокации из стрелкового оружия зафиксированы в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета — около населенного пункта Шумы.
Одиночные и неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, украинский бойцы огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 07 серпня 2020 рокуКожен з нас може бути впевненими у тому, що Збройні Сили України – це надійний щит. Українські воїни та представники інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.6 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога.Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації 2 рази порушено проголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації зі стрілецької зброї відмічено у районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомету – біля Шумів.Поодинокі неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.Заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України.Слава Україні!
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Donnerstag, 6. August 2020
Ранее глава делегации ТКГ Леонид Кравчук заявил о готовности подписать новый Будапештский меморандум, в случае, если переговоры по минскому формату зайдут в тупик.