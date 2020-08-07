Пророссийские силы на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня. 7 августа на передовой было зафиксировано два обстрела.

Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook, передает Zavtra.

С 01:40 вооруженной провокацией – четырьмя очередями из стрелкового оружия враг нарушил режим тишины в районе Новолуганского.

Отмечается, что после 02:05 один выстрел из подствольного гранатомета (ГП-25) зафиксировали защитники вблизи н.п. Шумы. Вражеская провокация снова велась по направлению от Шахты 6-7 оккупированной Горловки.

В 07:25 наши защитники поселка Майское зафиксировали нарушения врагом тишины одним выстрелом из АГС. Провокационный вражеский обстрел велся по направлению от оккупированного пгт Гольмовский.

Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация остается контролируемой ВСУ.

«Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага», – сказано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, перемирие на Донбассе началось 27 июля и с тех пор Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение, в том числе 45 взрывов.

А также, Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» III степени воинов ВСУ, которые погибли в результате обстрела боевиками в конце июля.