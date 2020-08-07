Украинский документальный фильм о войне на Донбассе номинировали на американскую премию Emmy Award.

Об этом сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров на своей странице в Facebook.

Фильм под названием «Віддалений гавкіт собак» номинирован в категории «Выдающийся документальный фильм о современных событиях».

Победителей премии огласят 20 и 21 сентября в США.

Ранее лента уже выиграла премию Peabody Award в категории «Документалистика», и также попадал в шорт-лист Оскара.

В фильме рассказывается о жизни 10-летнего мальчика Олега, который живет у самой линии разграничения на Донбассе.

Авторы ленты в течение года наблюдали за жизнью ребенка и его бабушки, чтобы показать влияние военного конфликта на детей.

Тем временем, пророссийские силы на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня. 7 августа на передовой было зафиксировано два обстрела.

А президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» III степени воинов ВСУ, которые погибли в результате обстрела боевиками в конце июля.