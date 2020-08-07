Харьков попал в «красную зону» карантина в Украине, а Луцк и Тернополь переместились в «зеленую».

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, передает Zavtra.

Также, в «красную зону» кроме Харькова попал и Костопольский район Ровенской области. А Кицманский район Черновицкой области останется в «красной зоне» ней еще на неделю.

Собщается, что несмотря на попадание в зону с максимальными карантинными ограничениями, останавливать работу метро в Харькове не планируют.

«Харьковский метрополитен этого самостоятельно не решает, мы государственное предприятие. Мы ждем информацию», — сообщили на предприятии.

В то же время в департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета сообщили, что вопрос еще не обсуждался.

«Мы этот вопрос не принимали, не можем ответить на этот вопрос, потому что мы не знаем», — сказали в департаменте инфраструктуры.

Тернополь вышел из «красной зоны», теперь в городе действуют ограничения «зеленой»: маски в общественных местах; скопление людей не более 1 на 5 кв. метров; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозка только сидячих пассажиров.

Луцк, как минимум, на неделю перешел в «оранжевую зону». Это означает, что город должен закрыть турбазы и хостелы, развлекательные заведения, спортзалы, а таже запретить ночную работу ресторанов.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине не планируют запрещать посещение церквей, несмотря на карантинные ограничения и пандемию коронавируса.

А мэр столицы Виталий Кличко заявил, что если ситуацию не удастся взять под контроль, чиновники вернут строгий карантин в Киеве.