В Украине продолжает резко ухудшаться эпидемиологическая ситуация с COVID-19. За прошедшие сутки сразу в 6 регионах был сильно превышен показатель в 100 заболевших. Одним из этих регионов стал Киев. В связи с этим мэр столицы Виталий Кличко заявил, что если ситуацию не удастся взять под контроль, чиновники вернут строгий карантин.

Zavtra отмечает, что в Киеве за прошедшие сутки выявили 186 новых зараженных.

«Новости у нас, к сожалению неутешительные. Если у нас будет резкий всплеск заболевания, то не будет другого выхода, как вернуться к строгим ограничениям. Чтобы не допустить коллапса медицины и высокой смертности среди больных. Помните об этом. И защитную маску носят не в кармане, а на лице! Надевайте маску в публичных местах, в транспорте. Соблюдайте так же социальную дистанцию», — призвал киевлян Виталий Кличко.

COVID-19 по всему миру заболели уже 19 миллионов 89 тысяч 364 человека. Выздоровели 11 545 401. Умерли от осложнений 714 тысяч 744 пациента.

В Украине не планируют запрещать посещение церквей, несмотря на карантинные ограничения и пандемию коронавируса.