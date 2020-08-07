Украина не вернет себе Крым в ближайшей перспективе, а с Донбассом все проще — России он не нужен.

Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.

Отвечая на вопрос, вернет ли Россия Крым «при нашей жизни», Лукашенко заявил: «Конечно, нет».

При этом он добавил, что «с Донбассом проще. Донбасс – пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события».

Лукашенко также считает, что у пятого президента Украины Петра Порошенко была возможность завершить войну:

«У Порошенко было много моментов, когда – я скажу недипломатически – извиваясь под столом, за столом, как угодно – можно было выкрутиться и стабилизировать ситуацию. «Вы это сделаете – тогда мы это. Вы это отдадите – мы это». Надо было найти возможность – и черт с ним, но надо было сохранить лицо Путину и России. Надо было дать сохранить. Но главное – результат. А он пошел лоб-в-лоб, подталкиваемый отдельными деятелями Запада».

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск генеральных прокуроров Украины и России по делу задержанных боевиков ЧВК «Вагнер».

Между тем, в Кремле уже пытаются выкрутиться из ситуации с задержанием наемников ЧВК «Вагнера» в Беларуси, обвиняя во всем Украину. Пропагандисты активно продвигают версию о том, что намеников послала Украина, чтобы поссорить Россию со своим союзником.