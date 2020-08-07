Мальчик, который утонул в парке развлечений Sky Family Park в Киеве, на самом деле жив. К счастью, его удалось спасти.

Как сообщает Zavtra, соответствующую информацию о его спасении опубликовали в Facebook Центра экстренной медицинской помощи.

«Успешными реанимационными мероприятиями мальчика удалось спасти. К счастью, он жив. Приносим извинения родным», — говорится в сообщении.

Один из комментаторов добавил, что спасли ребенка не сотрудники «скорой», а спасатель парка развлечений. Он вытащил мальчика из воды и реанимировал. Затем ребенка отнесли на руках в помещение, и только потом приехали бригада «скорой» и полиция.

Как сообщалось ранее, в Крыму пропавшего ребенка политзаключенного Сулейманова нашли мертвым.