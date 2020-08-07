Билл Гейтс прогнозирует человечеству более страшную проблему, чем COVID-19. Американский миллиардер и основатель Microsoft говорит, что уже в ближайшие десятилетия Земля столкнется с катастрофическими бедами, вызванными изменением климата.

Блог GatesNotes цитирует Страна.

«Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже… Если вы хотите понять, какой ущерб нанесет изменение климата, посмотрите на COVID-19 и распределите страдания на гораздо более длительный период времени. Гибель людей и экономические трудности, вызванные этой пандемией, — это то, что будет происходить регулярно, если мы не устраним выбросы углерода в мире», — считает Гейтс.

Основатель Microsoft сравнивает последствия экологического кризиса с пандемией COVID-19. Летальность от инфекции составила в среднем 14 человек на 100 000 населения. По оценке предпринимателя, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, а к 2 100 году этот показатель будет в 5 раз больше.

Билл Гейтс говорит, чтобы избежать таких последствий, нужно направить на борьбу с изменением климата силы науки в самых разных отраслях и бедные страны не должны быть исключением.

Миллиардер отметил, что у человечества нет времени и нужно действовать уже сегодня: «Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии».

Ранее Билл Гейтс ответил приверженцам теории о его причастности к пандемии COVID-19.

Билл Гейтс назвал тесты на COVID-19 «бессмысленной тратой времени и средств», ведь результатов приходится ждать очень долго.