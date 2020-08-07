В Украине сегодня, 7 августа, ожидается сухая, ясная и жарка погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Температура воздуха в среднем 29-31 градус. На юге и востоке 31-35 градусов.

«7 августа в Одесской, Николаевской, восточных, большинстве центральных и западных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Ранее синоптик Наталка Диденко отмечала, что погоду в Украине 7 августа будет диктовать антициклон Detlef с центром над странами Балтии. В связи с этим в пятницу в большинстве областей ожидается преимущественно сухая погода.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август в Украине. По его словам, ожидаются две волны дождей, а в остальное же время по всей территории страны будет сухая погода.