Стало известно об ограничениях для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Эксперты сообщают, некоторые группы людей будут вынуждены отказаться от прививки против коронавируса, когда она будет доступна.

Об этом сообщает «Говорит Москва».

Как утверждает профессор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать.

«У него не должно быть температуры», — уточнил Альтштейн.

Кроме того, от вакцинации следует отказаться при наличии аллергии.

«Если он знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться», — призвал ученый.

При этом вирусолог подчеркнул, что других противопоказаний даже для пожилых людей нет.

Как мы уже сообщали, в Украине зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 — за сутки диагноз коронавирусная инфекция поставили в 1453 случаях.

А в целом, COVID-19 по всему миру заболели уже 19 миллионов 89 тысяч 364 человека. Выздоровели 11 545 401. Умерли от осложнений 714 тысяч 744 пациента.