Национальный банк Украины на 7 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,67 гривен.

Как передает Zavtra, об этом сообщает сайт регулятора.

Курс доллара опустился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 августа установлен на таком уровне: 27,6793 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 6 августа составляет 27,7028 гривен за 1 доллар.

Евро сегодня стоит 32,7972 грн.

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин считает, что курс доллара в ближайшее время ожидается в диапазоне 27,65−27,85 гривен.

Также сообщалось о том, что больше всего в Украину денежных переводов поступает из США, Италии, Израиля, России и Германии. Из Украины деньги пересылают чаще всего в: Россию, Грузию, Азербайджан, Турцию и Польшу.