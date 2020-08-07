В Киевской области мужчина посреди ночи устроил стрельбу. Как стало известно, он просто хотел похвастаться оружием.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области, передает Zavtra.

Инцидент произошел ночью в селе Литвиновка Вышгородского района. Стрельбу устроил водитель автомобиля с номерами иностранной регистрации.

Наряд оперативно установил личность стрелка и нашел его в соседнем селе.

«Им оказался 44-летний житель села Тарасовщина. Он признался полицейским, что таким образом хотел похвастаться оружием перед своим знакомым. Стрелял в небо, и, к счастью, из людей никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В машине и по месту жительства нашли револьвер под патрон «Флобер», газовый пистолет, патроны различного калибра и гильзы. Оружие отправлено на экспертизу, открыто уголовное дело.

Как мы уже рассказывали ранее, мужчина открыл стрельбу по детям, которые играли в жилом дворе, расположенном на улице Волонтеров, 67, в Бердянске (Запорожская область).

А 5 августа в селе Солоница Полтавской области бывший участник АТО угрожал жене и матери подрывом самодельного взрывного устройства.