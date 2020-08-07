Российской певице Наталии Чистяковой (Глюкоза) на три года запретили посещать Украину. Ранее она незаконно посещала аннексированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Глюкоза с частным визитом прилетела в аэропорт Борисполь из Минска.

«Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта Киев выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров», — отмечается в сообщении.

За нарушение требований закона Украины ей запретили въезд в Украину на три года.

«С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь», — сообщили в погранслужбе.

Ранее российскому актеру Антону Пампушному также на 3 года запретили въезд в Украину. Он пытался ввести в заблуждение сотрудников Госпогранлужбы, отказавшись признать незаконное посещение оккупированного Крыма.