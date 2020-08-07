Два участника АТО погибли 5 августа ночью в результате ДТП, которого произошло под Винницей.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Трагедия произошла в городе Гайсин около 02:50. На улице 1-го Мая столкнулись грузовик Mercedes и легковой автомобиль ВАЗ 2108. В результате погибли 32-летний водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля.

Предварительно, ВАЗ, за рулем которого находился житель Хмельницкого района с пассажиром из Черновицкого района, выехал на полосу встречного движения, где врезался с грузовиком.

За рулем грузового транспортного средства находился 35-летний житель Ровно. Он двигался в направлении Винницы. В результате аварии он не пострадал.

Vlasno.info пишет, в аварии погибли бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады Юрий Кулаков и Богдан Полищук.

Юрий Кулаков был бойцом 59-й отдельной мотопехотной бригады А1619. Ушел на войну добровольцем. Участвовал в боевых действиях с 2018 года. Он воевал в горячих точках. У Юрия остался несовершеннолетний сын.

Богдан Полищук поступил на контрактную службу в ряды Вооруженных Сил Украины в феврале 2018 года. Призвали его из Крыжопольского военкомата, более двух лет был в зоне АТО/ООС, потом вернулся на ротацию в Гайсин в 59 бригаду, в «учебку». Был не в казарменном положении, а вместе с сослуживцем снимал квартиру. У Богдана остался маленький ребенок.

Обоих ветеранов АТО похоронили в родных селах 6 августа.

Под Киевом утром 6 августа произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, а автомобиль буквально разорвало на куски.