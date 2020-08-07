В поезде Укрзализныци, где не так давно произошло нападение и попытка изнасилования ведущей Анастасии Луговой, произошел новый скандал.

На этот раз в центр внимания попал поезд, который следовал по маршруту Харьков-Рахов. По информации Telegram-канала Pavlovsky-news, на одной из станций в вагон состава зашел пьяных мужчина, без билета. В разговоре с проводниками он утверждал, что у него есть электронный билет, показать который он не смог, поэтому в какой-то момент он набросился на проводника и стал душить.

Поскольку он был пьян, его удалось скрутить, через 15 минут его задержала полиция. Из-за инцидента отправка поезда была задержана.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця уволила ряд сотрудников после нападения на ведущую Анастасию Луговую в поезде Киев-Мариуполь.