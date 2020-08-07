Российская певица Глюкоза заявила, что считает оккупированный Крым частью Украины.
Об этом она сообщила в разговоре на украинской границе, где певице запретили въезд в Украину сроком на три года.
«Я вообще никак не отношусь к оккупации Крыма РФ, я вне политики. Для меня иметь возможность быть в Украине намного важнее. Но Крым – украинский», – заявила Глюкоза.
Напомним, что 7 августа артистка прилетела из Минска в киевский аэропорт «Борисполь». Пограничники не пустили ее в Украину и запретили въезд на три года.
Причиной послужило то, что ранее певица неоднократно посещала вечеринки и устраивала концерты в аннексированном Крыму.
Отвечая на вопросы пограничников, певица запуталась и говорила, что последний раз приезжала на территорию полуострова еще до аннексии.
Ранее российскому актеру Антону Пампушному также на 3 года запретили въезд в Украину. Он пытался ввести в заблуждение сотрудников Госпогранлужбы, отказавшись признать незаконное посещение оккупированного Крыма.