Российская певица Глюкоза заявила, что считает оккупированный Крым частью Украины.

Об этом она сообщила в разговоре на украинской границе, где певице запретили въезд в Украину сроком на три года.

«Я вообще никак не отношусь к оккупации Крыма РФ, я вне политики. Для меня иметь возможность быть в Украине намного важнее. Но Крым – украинский», – заявила Глюкоза.

Напомним, что 7 августа артистка прилетела из Минска в киевский аэропорт «Борисполь». Пограничники не пустили ее в Украину и запретили въезд на три года.

Причиной послужило то, что ранее певица неоднократно посещала вечеринки и устраивала концерты в аннексированном Крыму.

Отвечая на вопросы пограничников, певица запуталась и говорила, что последний раз приезжала на территорию полуострова еще до аннексии.

Ранее российскому актеру Антону Пампушному также на 3 года запретили въезд в Украину. Он пытался ввести в заблуждение сотрудников Госпогранлужбы, отказавшись признать незаконное посещение оккупированного Крыма.