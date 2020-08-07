Россия нанесет ядерный удар, если по ее территории будет проведена любая ракетная атака.

Об этом пишет Генштаб вооруженных сил РФ в статье для газеты Минобороны РФ Красная звезда.

Российские военные заявляют, что в случае атаки не будет возможности определить тип ракеты и потому «любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением».

Информацию о старте ракеты автоматически сообщат в Кремль, «который в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответа ядерных сил».

В статье также говорится, что Россия «обозначила красные линии, переступать которые мы не советуем никому»: «Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным».

Как сообщалось ранее, Россия в очередной раз переправила на оккупированный Донбасс военную технику и обученных бойцов. В конце июля на Донбасс прибыл 97-й по счету «гуманитарный конвой» из РФ. На оккупированные территории привезли вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы через неконтролируемые Украиной участки границы.

Накануне в России отреагировали на создание так называемого «Люблинского треугольника» Польшей, Литвой и Украиной. Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что Варшава стремится выйти к Черному морю.