7 августа отмечается Международный день пива.
Zavtra отмечает, что отмечать этот праздник каждую первую пятницу августа предложил владелец бара из США Джесс Авшаломов. Первый День пива отметили в 2007 году в городе Санта-Круз в Калифорнии.
Сегодня этот праздник отмечают жители более чем 200 стран мира.
Праздник 7 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, традиции
Международный день пива — поздравления и открытки
По материалам: Обозревателя
Янтарное и темное,
С сухариком и рыбкою,
Все любят пиво пенное
И пьют его с улыбкою,
В день пива мы напомним всем,
Что пить нужно умеренно,
Живите, жизни радуйтесь,
В себе будьте уверены!
****
Я більшої не знаю насолоди,
Як з кумом у генделику засість,
І пити не якісь там соки-води,
А пива літрів з п’ять, а то і шість.
І до клозету принципово не ходити,
А, мужньо поборовши біль і страх,
Сидіти, пиво пити і терпіти,
Аж поки темно стане у очах.
Нарешті вже, як з тятиви зірвавшись,
Стрілою блискавки влетіти у клозет,
Ще й по дорозі всіх порозпихавши,
Щоб встигнуть перед кумом наперед.
Умить забувши усі біди і незгоди,
Всі радощі, кохання і вірші,
Стоїш як цар, як геній свого роду,
В обіймах щастя дзюриш від душі!
Автор: Валерій Гнатюк
****
Чтобы жизнь текла красиво,
Ничего не напрягало,
Нужно просто выпить пива,
Счастье чтоб в груди взыграло!
Этот пенистый напиток
Вмиг поднимет настроенье,
Чтобы дверь была открыта
К безграничному веселью!
****
Пиво разное бывает,
Только честно скажу я,
Ничего бы мы не знали,
Дружных, смелых пивоваров,
Что напиток дарят нам,
Мы с днем пива поздравляем,
И желаем вам добра!
****