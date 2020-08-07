7 августа отмечается Международный день пива.

Zavtra отмечает, что отмечать этот праздник каждую первую пятницу августа предложил владелец бара из США Джесс Авшаломов. Первый День пива отметили в 2007 году в городе Санта-Круз в Калифорнии.

Сегодня этот праздник отмечают жители более чем 200 стран мира.

Праздник 7 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, традиции

Международный день пива — поздравления и открытки

По материалам: Обозревателя

Янтарное и темное,

С сухариком и рыбкою,

Все любят пиво пенное

И пьют его с улыбкою,

В день пива мы напомним всем,

Что пить нужно умеренно,

Живите, жизни радуйтесь,

В себе будьте уверены!

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Я більшої не знаю насолоди,

Як з кумом у генделику засість,

І пити не якісь там соки-води,

А пива літрів з п’ять, а то і шість.

І до клозету принципово не ходити,

А, мужньо поборовши біль і страх,

Сидіти, пиво пити і терпіти,

Аж поки темно стане у очах.

Нарешті вже, як з тятиви зірвавшись,

Стрілою блискавки влетіти у клозет,

Ще й по дорозі всіх порозпихавши,

Щоб встигнуть перед кумом наперед.

Умить забувши усі біди і незгоди,

Всі радощі, кохання і вірші,

Стоїш як цар, як геній свого роду,

В обіймах щастя дзюриш від душі!

Автор: Валерій Гнатюк

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Чтобы жизнь текла красиво,

Ничего не напрягало,

Нужно просто выпить пива,

Счастье чтоб в груди взыграло!

Этот пенистый напиток

Вмиг поднимет настроенье,

Чтобы дверь была открыта

К безграничному веселью!

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Пиво разное бывает,

Только честно скажу я,

Ничего бы мы не знали,

Коль бы не было ребят –

Дружных, смелых пивоваров,

Что напиток дарят нам,

Мы с днем пива поздравляем,

И желаем вам добра!

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