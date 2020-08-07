В индийском городе Карипур произошла авиакатастрофа — самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы полосы.
В результате этого, корпус самолета практически развалился на части.
По меньшей мере 2 человека погибли, 35 ранены.
Самолет выполнял рейс из Дубая, на его борту было, по разным данным, от 170 до 191 человека.
Visuals from the #AirIndia crash site in Calicut. @ANI @ndtv @republic Let’s pray for the victims. pic.twitter.com/D9INysrmFb
— Pranoy Ray (@aviatorpranoy) August 7, 2020
Как мы уже рассказывали ранее. под Киевом возле села Наливайковка Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет.
А в Польше подтвердили «российский след» в авиакатастрофе самолета Ту-154 президента Леха Качиньского.