В индийском городе Карипур произошла авиакатастрофа — самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы полосы.

В результате этого, корпус самолета практически развалился на части.

По меньшей мере 2 человека погибли, 35 ранены.

Самолет выполнял рейс из Дубая, на его борту было, по разным данным, от 170 до 191 человека.

Как мы уже рассказывали ранее. под Киевом возле села Наливайковка Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет.

А в Польше подтвердили «российский след» в авиакатастрофе самолета Ту-154 президента Леха Качиньского.