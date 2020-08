В индийском городе Карипур произошла авиакатастрофа — самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы полосы.

В результате этого, корпус самолета практически развалился на части.

По меньшей мере 2 человека погибли, 35 ранены.

Самолет выполнял рейс из Дубая, на его борту было, по разным данным, от 170 до 191 человека.

Visuals from the #AirIndia crash site in Calicut. @ANI @ndtv @republic Let’s pray for the victims. pic.twitter.com/D9INysrmFb

— Pranoy Ray (@aviatorpranoy) August 7, 2020