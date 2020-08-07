Названо условие, при котором Украина может возобновить поставки воды в оккупированный Крым.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Радио.Свобода», возобновление поставок воды в Крым может произойти только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В то же время, Украина не будет поставлять воду для нужд оккупационных властей, войск и военных баз. А поставки воды возможны исключительно для украинского населения полуострова.

«В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинский водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д.», — сказал Шмыгаль.

Как мы уже рассказывали ранее, Александр Лукашенко уверен, что Украина не вернет себе Крым в ближайшей перспективе, а с Донбассом все проще — России он не нужен.

Тем временем, Российская Федерация планирует урезать расходы на содержание оккупированного Крыма и Севастополя.