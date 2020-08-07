Погода на выходных в Украине будет располагать к отдыху на свежем воздухе, ожидаются преимущественно сухие и жаркие дни.

Своим прогнозом в Facebook поделилась синоптик Наталка Диденко, передает Zavtra.

По ее словам, выходные в Украине будут хорошими. Солнце, белые облака и теплые ночные 15-22 градуса.

Днем в украинских городах ожидаются 26-33 градуса.

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Что касается осадков, то дожди вероятны в субботу — в районе Карпат, а в воскресенье — местами с грозами на севере и западе.

На юге, востоке и в центре будет преобладать сухая погода.

«На следующей неделе дождей станет больше, а жары меньше», — предупредила синоптик.

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Она также добавила, что в Киеве 8-9 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха до 26-28 градусов. Суббота будет сухой, а в воскресенье есть шанс на дождь с грозой.

Ощутимое снижение температуры воздуха в Киеве ожидается 12-13 августа.