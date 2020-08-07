Министерство юстиции США обвинило украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов и отмывании этих средств на территории их страны.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США. Ведомоство постребовало конфисковать недвижимость бизнесмена в двух штатах, которая могла быть приобретена за эти средства.

«Коломойский и Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили миллиарды долларов. Оба получали мошеннические ссуды и кредитные линии с 2008 года по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован. Они отмывали деньги, а потом перевели средства в США», – заявили в Минюсте.

По данным ведомства, бизнесмены за эти деньги покупали недвижимость и предприятия на сотни миллионов долларов.

«Офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов», – сообщили в Минюсте США.

А американское издание Washington Post со ссылкой на Минюст добавило, что среди покупок бизнесменов – около 500 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости в Огайо; сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане; завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе; коммерческая недвижимость в Техасе.

Тем временем, адвокат Коломойского Майкл Салливан заявил, что его клиент категорически отвергает утверждения Министерства юстиции. А сам Коломойский утверждает, что все средства, которые он инвестировал в США — были из личных доходов.

Как мы уже рассказывали ранее, Федеральное бюро расследований США устроило обыски в офисах агентства по недвижимости «Optima Management Group», которое связано с одиозным украинским олигархом Игорем Коломойским.