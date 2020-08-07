Харьков по ошибке попал в «красную зону» карантинных ограничений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга по итогам заседания

Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, по словам Степанова, актуальная эпидемиологическая ситуация в городе Луцк позволяет ему перейти из «красной» в «оранжевую зону». В свою очередь Тернополь из «красной зоны» попал в «желтую». Эти изменения вступят в силу начиная с субботы, 8 августа.

Также министр упомянул сегодняшний инцидент, который сегодня произошел с Харьковом, когда его отнесли к «красной зоне» карантина на карте Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

«Сегодня произошла такая техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на сайте Центра общественного здоровья. Там была чисто техническая ошибка одного из сотрудников, который делает те или иные моделирования», — сказал чиновник.

Также Степанов хочет предложит изменить критерии определения эпидемиологической ситуации по регионам.

В частности, Минздрав предлагает учитывать количество новых больных за последние семь дней и увеличить показатель необходимых тестов на COVID-19 с 24 до 32 на 100 000 населения.

Как мы рассказывали ранее, в Украине продолжает резко ухудшаться эпидемиологическая ситуация с COVID-19. За прошедшие сутки сразу в 6 регионах был сильно превышен показатель в 100 заболевших.

Одним из этих регионов стал Киев. В связи с этим мэр столицы Виталий Кличко заявил, что если ситуацию не удастся взять под контроль, чиновники вернут строгий карантин.