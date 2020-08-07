Сын украинского певца Виктора Павлика Павел, который боролся с саркомой, умер.
Трагическую новость в Facebook сообщила его мать Лора Созаева.
Она также опубликовала трогательное видео с маленьким Павлом Павликом, который читает молитву.
«Забрал Господь моего ангела!» – прокомментировала бывшая жена Виктора Павлика.
Отметим, саркомой называют группу злокачественных опухолей. О том, что младший сын Виктора Павлика серьезно болен, стало известно осенью 2018 года. Почти два года парень боролся с раком позвонков – его лечили в Израиле и Украине.
В июне парень рассказал, что прекращает лечение, но не прекращает борьбы и не оставляет верить в выздоровление. Он также говорил, что прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии:
«Каждый раз, проверяя каждые несколько месяцев свой организм с помощью МРТ и КТ, я верил что эта зараза умрет от постоянного лечения химикатами, которые повреждают кроме больных клеток еще и здоровые, и оставит мой организм в покое. Однако этого так и не произошло».
СМИ пишут, что Павел свои последние дни провел в хосписе в Одессе.
Забрал Господь моего ангела!
Gepostet von Лора Созаева am Donnerstag, 6. August 2020
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