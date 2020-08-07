Ученые выяснили, что вино способно облегчить течение короанвируснй инфекции.

Как сообщается, ученым из Университета Лаваля в Канаде удалось обнаружить в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает коронавирус, передают Известия.

В частности, ОРДС представляет собой дыхательную недостаточность, вызванную воспалительным процессом в легких. Он приводит к одышеке, учащенному дыханию, синеватому окрасу кожи.

А снижать тяжесть этого синдрома способно большое содержание в организме особого фермента ACE2.

Его концентрацию в организме увеличивает антиоксидант ресвератрол, содержащийся в красном и белом вине, арахисе, фисташках, какао, малине, винограде, чернике и клюкве.

Отмечается, что рост концентрации ACE2, с одной стороны, может увеличить риск проникновения коронавируса в клетку. С другой, когда фермент не работает, это приводит к увеличению количества пептида AngII, усугубляющего воспалительную реакцию. Например, он сужает сосуды.

«Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияют на течение COVID-19», – поясняют эксперты.

Как мы уже рассказывали ранее, Билл Гейтс прогнозирует человечеству более страшную проблему, чем COVID-19.

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