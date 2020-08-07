В Верховной Раде появился текст законопроекта о повышении минимальной зарплаты в Украине. Его автором выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР. В случае принятия законопроекта, минимальная зарплата вырастет до пяти тысяч гривен.

В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы и минимальной зарплатой увеличиваются расходы на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС.

Его размер составит 2225 гривен (повышение составит 5,86%).

Дополнительные расходы на оплату труда в связи с повышением размеров минимальной зарплаты и должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС хотят обеспечить благодаря экономии расходов по бюджетной программе «Обслуживание государственного долга».

Также предлагается увеличить плановые налоговые поступления на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц — на 461,3 млн грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения — на 80 млн гривен.

Как мы рассказывали ранее, Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен с 1 сентября.

А еще, минимальная зарплата в Украине может вырасти до 7 тысяч гривен.