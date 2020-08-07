COVID-19 по всему миру заболели уже 19 миллионов 89 тысяч 364 человека. Выздоровели 11 545 401. Умерли от осложнений 714 тысяч 744 пациента.

Как передает Zavtra, об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

В США COVID-19 диагностировали 4 миллионам 883 тысячам 582 людям. В этой стране умерли от осложнений уже свыше 160 тысяч человек.

В Бразилии коронавирусная инфекция зафиксирована в 2 912 212 случаях. Количество умерших приближается к 99 тысячам.

В Индии 2 027 074 заболевших и 41 585 умерших.

Очень высокая смертность в Мексике — 50 517 (заболели 462 690 человек) и Великобритании — 46 498 (заболели 309 796 человек).

Ученые ранее сообщили, что температура тела 35,5°C и ниже при первоначальном обращении за помощью при коронавирусе может служить фактором тяжелого течения заболевания. Такие пациенты умирают в 44% случаев. Более того, температура тела выше 40°C во время развития болезни также свидетельствует о фатальном развитии процесса — уровень смертности в таких случаях составляет 42%.

В Украине не планируют запрещать посещение церквей, несмотря на карантинные ограничения и пандемию коронавируса.