В Бейруте, где 4 августа прогремел мощный взрыв в ангаре с селитрой, вспыхнули антиправительственные протесты. Толпу протестующий, применяя слезоточивый газ, разгоняли правоохранители.

BBC пишет, что первые протестные настроения у жителей Бейрута проявились, когда в город приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Его визит сопровождали недовольные действиями ливанской власти люди. Вечером протестные настроения усилились и переросли в столкновения с полицией.

Люди обвиняют власти в халатности, которая привела к взрыву, который в свою очередь разрушил целые кварталы и оставил людей без жилья.

Протестующие пришли на улицу, ведущую к парламенту страны. Они выкрикивали антиправительственные лозунги и бросали камни в полицию. Во время столкновений правоохранители применили слезоточивый газ.

4 августа в районе порта Бейрута прогремели несколько мощных взрывов. Уже известно о 157 погибших, более 5 000 получили ранения. Взрывная волна разрушила порт и повредила дома, расположенные в радиусе 2 км. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб уже назвал предварительную причину трагедии в порту Бейрута — это взрыв селитры во время сварочных работ. Аналогичную версию озвучил и президент Ливана Мишель Аун. Он говорил, что на складе в порту хранилось 2750 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра) — вещество используется в том числе для подрывных работ. Аун жаловался, что вещество хранилось в порту 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности.

Рабочие чинили дверь на складе. В какой-то момент в ангар, где хранилась селитра, попала искра. Из-за нее якобы и вспыхнули взрывчатые вещества, а следом сдетонировала селитра.