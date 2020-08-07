В Киеве в Офисе генерального прокурора Украины, неизвестная женщина пригрозила устроить акт самосожжения.

Об инциденте написала «Страна» на своем Telegram-канале со ссылкой на источники, опубликовав соответствующее видео. На нем неразборчиво слышно, как женщина в приемной говорила о каких-то делах, расследованиях.

Во время беседы сотрудник сказал, что в случае, если женщина сломает стол, на котором сидит, вызовут полицию.

«Вызывайте. Я уже ни тюрьмы, ни смерти не боюсь. У меня за 11 лет ничего внутри нет», – ответила та.

Очевидцы инцидента сообщили, что незнакомка еще с самого утра кричала и ругалась в приемной.

«Угрожает поджечь себя. К ней выходят один за одним и пытаются ее успокоить», – отметил собеседник журналистов.

Как сообщается, по итогу, женщину удалось уговорить этого не делать и она покинула здание.

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