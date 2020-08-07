В Ливане озвучили три основные версии причины масштабного взрыва в порту Бейрута.

Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, сообщает Al Arabiya.

«Следствие по взрыву в Бейруте изучает несколько версий, включая халатность, несчастный случай, а также внешнее воздействие», — сказал он.

По словам президента страны, он уже обратился к Франции с просьбой провести аэрофотосъемку на месте происшествия, чтобы определить точную причину взрыва.

Также Аун подчеркнул, что никому не удастся уйти от правосудия, все виновные в трагедии будут наказаны.

Расследование причин взрыва около порта в Бейруте продолжается.

По состоянию на 7 августа более 137 человек погибли и более пяти тысяч человек получили ранения разной степени тяжести.

Как мы уже рассказывали ранее, в Бейруте, где 4 августа прогремел мощный взрыв в ангаре с селитрой, вспыхнули антиправительственные протесты.

Тем временем, в порту Николаева уже два года может храниться 3,2 тонн просроченной аммиачной селитры, аналогичной той, что стала причиной взрыва в Бейруте.